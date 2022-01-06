Вашингтон, 6 января, 2022, 07:39 — ИА Регнум. Церемония вручения американской музыкальной премии «Грэмми» отложена на неопределённый период из-за неблагоприятных эпидемиологических условий. Об этом сообщается на сайте премии.

Dmileson Премия «Грэмми»

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Премию за заслуги в области звукозаписи должны были вручить 31 января 2022 года в городе Лос-Анджелес (штат Калифорния). После консультации с местными властями и специалистами в области здравоохранения организаторы решили отложить 64-ю церемонию вручения премии.

«Из-за неопределённости в связи с новым вариантом коронавируса «Омикрон» проведение церемонии 31 января сопряжено со слишком большим количеством рисков», — объяснили организаторы.

Точная дата проведения церемонии остаётся неопределённой. Организаторы примут решение после стабилизации эпидемиологической ситуации.

В 2021 году 63-я церемония вручения премии «Грэмми» прошла в ограниченном формате из-за эпидемиологической ситуации. В 2022 году организаторы рассчитывали провести полноценное шоу с присутствием всех гостей на месте проведения мероприятия.