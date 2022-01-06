Алма-Ата, Казахстан, , 07:33 — REGNUM Участники массовых беспорядков взяты в кольцо военными в центре Алма-Аты. Об этом 6 января сообщает Sputnik Казахстан.

Ночная Алма-Ата Ребров Олег

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Уточняется, что в рамках операции по зачистке Алма-Аты от погромщиков и мародёров на площадь в центре города стянуто около 50 единиц военной техники. Вооружённые силовики прибыли на БТР, бронемашинах, военных грузовиках и окружили площадь по периметру.

В центре площади находятся около 200 зачинщиков беспорядков, часть из них вооружены.

Отмечается, что в ходе беспорядков в Алма-Ате был нанесён материальный ущерб множеству зданий, были разграблены магазины, взломаны банкоматы. От рук мародёров пострадали несколько супермаркетов и торговых центров. В настоящее время на улицах города спокойно, протестующих нет.

Ранее ИА REGNUM сообщало о начале антитеррористической операции в городе Алма-Ате.

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