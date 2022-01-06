Алма-Ата, Казахстан, , 07:32 — REGNUM Перестрелка между военнослужащими и участниками уличных беспорядков началась на площади возле мэрии в Алма-Ате в Казахстане.

Алма-Ата (сс) selyutinm

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По словам корреспондента ТАСС, на площади ведется интенсивная стрельба.

«На площадь прибыли войска, начали операцию по «зачистке» зачинщиков беспорядков», — уточнил он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее силовики Казахстана взяли под усиленную охрану административные здания в Нур-Султане. Также силовики усилили охрану возле объектов инфраструктуры, а также у аэропорта «Нурсултан Назарбаев».

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