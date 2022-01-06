Иркутск, 6 января, 2022, 07:21 — ИА Регнум. В складском помещении на улице Воровского в Иркутске возник сильный пожар. Как сообщает сегодня, 6 января, областное ГУ МЧС РФ, на момент прибытия первых подразделений внутри здание горело на площади более 900 кв. м, была угроза перехода огня на рядом стоящие строения. Водоисточник расположен в 150 метрах от места пожара.

МЧС Пожар на складе в Иркутске

По оперативной информации, пожар начался на первом этаже в одном из помещений и мгновенно ушел под кровлю, где по горючему утеплителю распространился на большую площадь. Из здания самостоятельно эвакуировались 10 человек, погибших и пострадавших нет.

В 10:32 ликвидировано открытое горение. На месте работают 41 человек и девять единиц техники.

Как сообщало ИА REGNUM, с начала нового, 2022 года, прошило всего четверо суток, а в Иркутской области зарегистрировано уже более 90 пожаров, на которых погибли 10 человек, из них один ребенок, травмированы — 4, спасены — 65.

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