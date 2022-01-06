Астана, 6 января, 2022, 07:20 — ИА Регнум. Административные здания были взяты под усиленную охрану в столице Казахстана, городе Нур-Султане. Об этом 6 января сообщает Sputnik Казахстан.

(сс) Ninara Нур-Султан

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Как сообщили журналистам в департаменте полиции, административные здания в Нур-Султане взяты под усиленную охрану. Кроме того, охраняются и значимые объекты инфраструктуры.

Усилена охрана у дома правительства Казахстана, военными взят в кольцо аэропорт «Нурсултан Назарбаев».

Ранее ИА REGNUM сообщало об отмене авиарейсов из Нур-Султана в Алма-Ату. Аэропорт в столице Казахстана находится под усиленной охраной военнослужащих, в зал вылета пускают только пассажиров ближайших авиарейсов, без сопровождения.