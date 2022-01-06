Иркутск, , 07:19 — REGNUM Пожар общей площадью более 1000 квадратных метров охватил здание склада в Иркутске, сообщает пресс-служба управления МЧС России по Иркутской области.

Пожар Pixabay.com

По ее данным, возгорание произошло в складском здании по улице Воровского. По предварительной версии, огонь начал распространятся с первого этажа по утеплителю. Общая площадь возгорания оценивается в 1200 квадратных метров. Пока спасателям удалось ликвидировать открытое горение в здании.

«Из здания самостоятельно эвакуировались 10 человек, погибших, травмированных нет», — добавили в ведомстве.

Отмечается, что в ликвидации возгорания привлекли 41 спасателя и девять единиц спецтехники.

Как сообщало ИА REGNUM, 26 декабря 2021 года пожар произошел на складе в подмосковном Подольске. Общая площадь пожара оценивалась в 1500 квадратных метров. Возгорание было ликвидировано, пострадавших не было.

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