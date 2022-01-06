Москва, 6 января, 2022, 07:18 — ИА Регнум. Запуск модернизированной ракеты-носителя «Ангара-А5» с пилотируемым кораблём и экипажем планируется на конец 2025 года. Об этом сообщает пресс-служба Роскосмоса.

Roscosmos.ru Ракета-носитель «Ангара»

В Роскосмосе подвели итоги работы Центра им. М. В. Хруничева, являющегося одним из ведущих предприятий в составе госкорпорации. В 2021 году специалисты Центра Хруничева защитили эскизный проект по космическому ракетному комплексу «Амур».

Также в Центре разрабатывается рабочая конструкторская документация на модернизированную ракету-носитель «Ангара-А5». В 2022 году разработка должна завершиться, после чего начнётся изготовление опытных образцов.

Первый пуск «Ангары-А5М» должен состояться в 2025 году. Старт будет проводиться с космодрома «Восточный».

Ещё одним из направлений работы Центра Хруничева является разработка решений для запусков нового пилотируемого корабля, который создаётся специалистами РКК «Энергия». Пуски пилотируемого корабля также будут проводиться с «Восточного».

"Запуск модернизированной ракеты с пилотируемым кораблём и экипажем — более отдалённая перспектива. Госкорпорация определяет конкретные сроки, но ориентировочно можно сказать о конце 2025 года», — подытожили в Роскосмосе.

Новый российский космический корабль «Орёл» разрабатывается как для полётов на околоземную орбиту, так и для миссий за её пределами (например, к Луне). Планируется, что запуски этого корабля будут проводиться с помощью тяжёлой ракеты «Ангара-А5П».