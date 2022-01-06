Астана, 6 января, 2022, 07:08 — ИА Регнум. Все ближайшие рейсы из аэропорта «Нурсултан Назарбаев» в столице Казахстана городе Нур-Султан в Алма-Ату отменены. Об этом 6 января сообщает ТАСС.

Иван Шилов ИА REGNUM Нур-Султан

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Здание аэропорта оцеплено военнослужащими, прибывшими сюда на военной технике. В зал вылета могут пройти только пассажиры ближайших авиарейсов, сопровождающих охрана не пропускает.

Пассажиров, планировавших вылететь в Алма-Ату, в зал вылета не пропускают в связи с отменой всех авиарейсов в этот город. Информация о возобновлении перелётов не сообщается.

Ранее ИА REGNUM сообщало об отсутствии интернета и сотовой связи в Алма-Ате. В городе проводится антитеррористическая операция.