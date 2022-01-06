Нур-Султан, , 07:01 — REGNUM Все финансовые организации Казахстана временно прекратили деятельность из-за идущей контртеррористической операции и перебоев со связью. Об этом сообщил пресс-секретарь республиканского нацбанка Олжас Рамазанов в эфире телеканала «Хабар 24».

Казахстан Иван Шилов © ИА REGNUM

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«Агентство Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка и Национальный банк Казахстана, принимая во внимание проведение контртеррористических операций силовыми структурами и учитывая временные сбои в работе интернета, сообщают о временном прекращении деятельности всех финансовых организаций», — заявил он.

Уточняется, что соответствующие меры приняли в том числе и для защиты жизней работников, а также клиентов финансовых учреждений.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Алма-Ате из-за проведения антитеррористической операции вновь отключили сотовую связь и доступ к интернету. Отмечалось, что жители не могут совершать звонки и подключаться к интернету на всей территории Казахстана.

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