Челябинск, , 06:52 — REGNUM В Челябинске и окрестностях утром 6 января было минус 32 градуса. Об этом сообщают местные жители.

Мороз

Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Следите за развитием событий в трансляции: «Погодный апокалипсис в Новый год — трансляция о природных бедствиях»

По данным синоптиков, это самое холодное значение первых дней месяца. В течение дня в городе может потеплеть до минус 15. В 7 января столбик термометра достигнет нуля градусов.

Как сообщало ИА REGNUM, резкое похолодание и ещё более сильное потепление происходит и во многих других частях Урала.