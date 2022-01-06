Токио, 6 января, 2022, 06:43 — ИА Регнум. Соглашение об укреплении двустороннего сотрудничества в сфере обороны намерены подписать главы правительств Японии и Австралии в ходе виртуального саммита. Об этом 6 января сообщил журналистам в ходе пресс-конференции премьер-министр Австралии Скотт Моррисон.

Иван Шилов ИА REGNUM Япония

Глава правительства Австралии уточнил, что речь идёт о так называемом взаимном доступе, максимально упрощающем проведение совместных учений. Это означает, что будут установлены юридические рамки для взаимных визитов военнослужащих обеих стран. Такие визиты будут совершаться в целях обучения, либо для проведения военных учений.

По словам Моррисона, соглашение станет единственным в своём роде документом, заключённым Японией. Это, по мнению премьер-министра Австралии, свидетельствует о высоком уровне доверия между Токио и Канберрой и партнёрстве, которое «призвано обеспечить безопасность Индо-Тихоокеанского региона и защиту демократических ценностей».

Кроме того, темами виртуального саммита, который состоится 6 января, станет укрепление двусторонних отношений в области «чистой энергии, новых технологий и материалов».

Ранее ИА REGNUM сообщало, что власти Японии стремятся ускорить подписание соглашения с Австралией в военной сфере, упрощающего взаимные визиты военнослужащих с целью проведения совместных военных учений.