Токио, , 06:38 — REGNUM Япония выразила протест КНДР в связи с проведенными 5 января Пхеньяном испытаниями гиперзвуковой ракеты. Об этом заявил генсек японского правительства Хирокадзу Мацуно в ходе пресс-конференции.

Япония Иван Шилов © ИА REGNUM

«Нами был выражен решительный протест по дипломатическим каналам — через посольство в Пекине», — заявил он.

Ранее глава МИД Японии обсуждал с главой Госдепа США Энтони Блинкеном ракетные пуски Северной Кореи. Тогда стороны выступили с осуждением ракетных испытаний, а также подтвердили готовность прилагать усилия для денуклеаризации Корейского полуострова.

Как сообщало ИА REGNUM, 5 января КНДР провела испытательный пуск гиперзвуковой ракеты. Она пролетела 700 километров и успешно поразила заданную цель.