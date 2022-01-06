Вашингтон, , 06:10 — REGNUM Свой пост планирует покинуть в связи с критикой его работы директор федерального бюро тюрем США Майкл Карвахаль. Об этом 5 января сообщает телеканал CNN со ссылкой на уведомление, распространённое среди работников ведомства.

Тюрьма josealbafotos

По данным телеканала, Карвахаль будет руководить ведомством до тех пор, пока не будет объявлен его преемник. Когда это произойдёт, не уточняется. В минюсте, структуры которого входят в бюро тюрем США, подтвердили намерение Карвахаля уйти в отставку.

Как сообщает CNN, работу бюро критиковали конгрессмены как от Республиканской, так и от Демократической партии США. Американское агентство Associated Press сообщало о систематических нарушениях, которые совершали сотрудники ведомства. В частности, приводились факты насилия в отношении заключённых, а также ведомство обвиняют в том, что не было предпринято мер против распространения коронавирусной инфекции среди заключённых.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что Пентагон строит второй зал суда, не предназначенный для публики, на территории тюрьмы Гуантанамо.

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