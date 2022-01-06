Вашингтон, 6 января, 2022, 05:54 — ИА Регнум. Глава министерства обороны США Ллойд Остин продолжает работать, несмотря на заболевание коронавирусной инфекцией. Об этом заявил пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби в ходе брифинга.

Иван Шилов ИА REGNUM Пентагон

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«Он поправляется дома после того, как ему поставили диагноз», — заявил он.

Кирби добавил, что Остин примет участие в переговорах с Японией в дистанционном формате. По его прогнозам, шеф Пентагона не вернется на рабочее место в ближайшие дни. При этом врачи оценивают состояние Остина как стабильное.

Как сообщало ИА REGNUM, 2 января глава Пентагона Ллойд Остин заразился коронавирусом SARS-CoV-2. Отмечалось, что глава американского военного ведомства сдал ПЦР-тест после появления симптомов коронавирусной инфекции. Тест показал положительный результат.