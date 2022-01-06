Нур-Султан, , 05:23 — REGNUM Сотовая связь вновь отключена на время антитеррористической операции в городе Алма-Ате. Об этом 6 января сообщает ТАСС.

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В Алма-Ате полностью отсутствует возможность совершать телефонные звонки, входящие вызовы также не проходят, а доступ в интернет был заблокирован на всей территории Казахстана. Нет доступа и к сайтам органов власти, в том числе недоступен сайт президента страны Касым-Жомарта Токаева.

Ранее ИА REGNUM сообщало об отключении интернета в Алма-Ате и отсутствии доступа к сайтам министерств, администрации городов и регионов, аэропортов и СМИ.

Сотовая связь и доступ в интернет отсутствовали в Алма-Ате на протяжении всего дня, но к вечеру появились. В ночь на 6 января сначала интернет, а потом и сотовая связь были вновь отключены.

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