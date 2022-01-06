Токио, 6 января, 2022, 05:19 — ИА Регнум. Япония требует ограничить перемещения американских военнослужащих вне военных баз США на японской территории из-за роста заболеваемости коронавирусной инфекции в стране. Об этом заявил глава японского МИД Ёсимаса Хаяси в ходе пресс-конференции.

Иван Шилов ИА REGNUM Япония

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«Что касается ситуации с коронавирусом на американских базах, то я потребовал усилить меры против инфекции, в том числе это касается ограничений на выход военных с баз», — заявил он.

По словам Хаяси, глава Госдепа США Энтони Блинкен пообещал донести просьбу Токио до Пентагона, чтобы принять соответствующие меры.

Ранее в Японии зафиксировали резкий рост заболеваемости COVID-19 на американских военных базах. Тогда указывалось, что вирус привезли с собой военные США, прибывшие на японскую территорию в рамках ротации. При этом утверждалось, что американские военнослужащие не сдавали ПЦР-тесты на выявление COVID-19 по прибытию в Японию.