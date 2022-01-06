Вашингтон, , 04:42 — REGNUM Шеф Пентагона Ллойд Остин обсудил с министром обороны Великобритании Беном Уоллесом так называемое наращивание сил России у границы с Украиной. Об этом говорится в официальном заявлении министерства обороны Соединенных Штатов.

Россия и США Иван Шилов © ИА REGNUM

В документе говорится, что главы военных ведомств Великобритании и США выразили обеспокоенность якобы наращиванием группировки российских войск у границы с Украиной. В ходе переговоров они подтвердили свои намерения защищать суверенитет и территориальную целостность Украины. Других подробностей разговора не приводится.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава Госдепа США Энтони Блинкен провел переговоры с главой МИД Японии Ёсимасой Хаяси. Они обсуждали «сдерживание России» в ситуации вокруг Украины. Также они подтвердили намерения поддерживать украинскую сторону в вероятном конфликте.

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