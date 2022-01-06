Сеул, 6 января, 2022, 04:34 — ИА Регнум. В Южной Корее за прошедшие сутки выявили 4126 случаев заражения коронавирусом нового типа, сообщает южнокорейский центр по контролю и профилактике заболеваний.

Russian.news.cn Дезинфекция в метро. Сеул. Южная Корея

По его данным, 3931 случай связан с распространением инфекции внутри страны, остальные заболевшие прибыли в республику из-за границы. Центр отмечает, что уже два дня подряд в Южной Корее выявляют более четырех тысяч зараженных ежесуточно. Также эксперты выражают обеспокоенность быстрым распространением штамма «Омикрон» на территории республики.

Таким образом, общее количество подтвержденных случаев инфицирования SARS-CoV-2 в Южной Корее достигло 653 792. Также за минувшие сутки в стране скончались 49 пациентов с коронавирусной инфекцией. Всего с начала пандемии в Республике Корея от осложнений COVID-19 умерли 5887 человек.