Нур-Султан, , 04:24 — REGNUM Интернет снова перестал работать в Алма-Ате в ночь на 6 января. Об этом сообщает Sputnik Казахстан.

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На территории страны перестали работать сайты государственных органов власти. В частности, не работают сайты министерств, администраций городов, аэропортов, а также перестал открываться сайт президента Казахстана.

Напомним, в связи с массовыми беспорядками на территории Казахстана объявлен режим ЧП и комендантский час. В городе Алма-Ате и в Мангистауской области назначена комендатура.

Ранее ИА REGNUM сообщало о начале антитеррористической операции в Алма-Ате.

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