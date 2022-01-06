Вашингтон, , 04:04 — REGNUM Госсекретарь США Энтони Блинкен обсудил по телефону с главой МИД Японии Ёсимасой Хаяси совместные усилия по «сдерживанию России», а также ракетные испытания КНДР. Об этом заявил глава пресс-службы американского Госдепа Нед Прайс в ходе брифинга.

Военнослужащие Японии и США (сс) The U.S. Army

«Они подтвердили непоколебимую поддержку независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины и обсудили усилия по сдерживанию России от дальнейших военных действий или других агрессивных шагов», — заявил он.

Прайс добавил, что Госдеп США осуждает ракетные испытания, проведенные Северной Кореи, а также подтверждает свою готовность защитить Японию перед угрозами. Также главы внешнеполитических ведомств США и Японии пообещали продолжить сотрудничество для достижения денуклеаризации Корейского полуострова.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в КНДР подтвердили проведение испытаний гиперзвуковой ракеты. Отмечалось, что ракета пролетела 700 километров и успешно поразила заданную цель. Соединенные Штаты уже выступили с осуждением пусков и отметили, что это нарушает ряд резолюций Совета Безопасности ООН.

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