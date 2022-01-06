Вашингтон, , 04:01 — REGNUM Подходящую кандидатуру на пост посла США на Украине до сих пор не нашла администрация Белого дома. Об этом 6 января сообщает издание Politico.

Флаги США и Украины (сс) Ministry of Defense of Ukraine

Отмечается, что действующий президент США Джозеф Байден занимает пост главы государства уже почти год. За это время он выдвинул кандидатуры на посты руководителей американских дипмиссий в нескольких странах, но не на Украине.

Экс-посол США на Украине Уильям Тейлор пояснил, что представители администрации Байдена, с которыми он контактирует, не могут назвать возможную кандидатуру на пост представителя США в Киеве. При этом никто не может ответить на вопрос, по какой причине создалась такая ситуация.

Как пояснил изданию Politico представитель администрации Белого дома, задержка с выбором кандидатуры на пост посла США в Киеве может свидетельствовать лишь о том, что администрация Байдена подходит к данному вопросу очень осторожно и вдумчиво.

Напомним, должность главы диппредставительства США в Киеве остаётся вакантной с 2019 года, после отзыва в Вашингтон Мари Йованович, занимавшей этот пост с 2016 года. Действующий на тот момент президент США Дональд Трамп лично потребовал Йованович покинуть пост главы американского диппредставительства на Украине, выразив серьёзные сомнения в её лояльности.

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