Вашингтон, 6 января, 2022, 04:01 — ИА Регнум. Подходящую кандидатуру на пост посла США на Украине до сих пор не нашла администрация Белого дома. Об этом 6 января сообщает издание Politico.

(сс) Ministry of Defense of Ukraine Флаги США и Украины

Отмечается, что действующий президент США Джозеф Байден занимает пост главы государства уже почти год. За это время он выдвинул кандидатуры на посты руководителей американских дипмиссий в нескольких странах, но не на Украине.

Экс-посол США на Украине Уильям Тейлор пояснил, что представители администрации Байдена, с которыми он контактирует, не могут назвать возможную кандидатуру на пост представителя США в Киеве. При этом никто не может ответить на вопрос, по какой причине создалась такая ситуация.

Как пояснил изданию Politico представитель администрации Белого дома, задержка с выбором кандидатуры на пост посла США в Киеве может свидетельствовать лишь о том, что администрация Байдена подходит к данному вопросу очень осторожно и вдумчиво.

Напомним, должность главы диппредставительства США в Киеве остаётся вакантной с 2019 года, после отзыва в Вашингтон Мари Йованович, занимавшей этот пост с 2016 года. Действующий на тот момент президент США Дональд Трамп лично потребовал Йованович покинуть пост главы американского диппредставительства на Украине, выразив серьёзные сомнения в её лояльности.

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