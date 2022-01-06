Каракас, 6 января, 2022, 03:31 — ИА Регнум. Венесуэла осуждает очередные попытки Соединенных Штатов вмешиваться во внутренние дела страны. Об этом говорится в сообщении МИД Боливарианской Республики.

Даниль Муллагалиев ИА REGNUM Флаг Венесуэлы

Таким образом венесуэльское дипломатическое ведомство отреагировало на заявление Госдепартамента США. В нем говорилось, что Вашингтон по-прежнему считает проамериканского оппозиционера Хуана Гуайдо«временным президентом» Венесуэлы.

«Это является явным подрывом международного права, конституции и демократического порядка, установленного в стране в связи с волеизъявлением венесуэльского народа», — заявили в МИД Венесуэлы.

В Каракасе также выразили сожаление, что новые власти США отказались начинать диалог с Боливарианской Республикой. По их мнению, Вашингтону для этого шага не хватило смелости.