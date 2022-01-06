Вашингтон, 6 января, 2022, 03:23 — ИА Регнум. Испытания ракет со стороны КНДР нарушает несколько резолюций Совбеза ООН, заявил пресс-секретарь министерства обороны США Джон Кирби в ходе брифинга.

Иван Шилов ИА REGNUM КНДР

«У нас на данный момент нет подробной информации об этом конкретном запуске, кроме того, что у нас есть все основания полагать, что это был запуск баллистической ракеты», — заявил он.

Кирби добавил, что запуск ракет Северной Кореей нарушает различные резолюции Совета Безопасности ООН.

Как сообщало ИА REGNUM, 5 января Академия национальной обороны Северной Кореи провела испытательный пуск гиперзвуковой ракеты. По данным Пхеньяна, боеприпас пролетел около 700 километров и успешно поразил цель. В КНДР отметили, что испытания показали надежность и стабильность работы новой гиперзвуковой ракеты.