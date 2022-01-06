Багдад, , 02:58 — REGNUM Силы противовоздушной обороны Ирака перехватили беспилотник, который оказался вблизи одной из военных баз, передает телеканал Al Arabiya со ссылкой на источник среди иракских силовиков.

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Сообщается, что неопознанный БПЛА пролетал недалеко от военной базы Айн-аль-Асад в провинции Анбар. Ранее эту базу использовала так называемая международная коалиция во главе с США. Источник утверждает, что беспилотник ПВО перехватили еще до того, как он сблизился с военной базой. Сведений о возможных пострадавших не поступало.

Ранее базу Айн-аль-Асад в Ираке обстреляли ракетами. По предварительным данным, по объекту было выпущено пять реактивных снарядов, для уничтожения которых пришлось задействовать системы ПВО. Все выпущенные по базе ракеты упали в двух километрах от цели.