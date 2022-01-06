Москва, , 02:32 — REGNUM Получение обращения об оказании военной помощи от властей Казахстана подтвердили 6 января в Секретариате Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).

ОДКБ Иван Шилов © ИА REGNUM

Следите за развитием событий в трансляции: «Массовые беспорядки в Казахстане — трансляция»

В документе сказано, что ситуация, сложившаяся в стране расценивается как вторжение бандформирований, подготовленных из-за рубежа.

Советом коллективной безопасности ОДКБ принято решение о направлении Коллективных миротворческих сил ОДКБ в Республику Казахстан на ограниченный по времени период с целью стабилизации и нормализации обстановки в стране.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что Совет ОДКБ принял решение направить Коллективные миротворческие силы ОДКБ в Казахстан.

Читайте ранее в этом сюжете: Совет ОДКБ решил направить коллективные миротворческие силы в Казахстан