Нур-Султан, , 02:29 — REGNUM Мировые цены на уран выросли на фоне сложившейся ситуации в Казахстане, где начались уличные беспорядки. Об этом свидетельствуют данные компании UxC, отслеживающий стоимость урана.

Добыча урана Alberto Otero Garcia

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По ее данным, цены на уран выросли на 8% и составили $45,25 за фунт. Накануне стоимость фунта урана составляла $42. Также из-за ситуации в республике упали акции Казатомпрома. Падение стоимости акций этой компании на Лондонской бирже составило 11%.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Совет ОДКБ принял решение направить миротворцев в Казахстан в связи с обращением президента республики Касым-Жомарта Токаева. Миротворческий контингент в страну введут для стабилизации и нормализации обстановки.

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