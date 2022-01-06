Нур-Султан, , 02:10 — REGNUM В связи с введением режима ЧП и комендантского часа на территории Казахстана, МИД России призвал граждан РФ не покидать домов и гостиниц. Об этом 6 января сообщает департамент ситуационно-кризисного центра МИД РФ.

Россия и Казахстан Иван Шилов © ИА REGNUM

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Гражданам России рекомендовано соблюдать меры предосторожности, избегать массового скопления людей, укрыться в жилищах, сделав предварительно запасы продовольствия.

Гражданам России в Казахстане рекомендуется следить за сообщениями ближайшего дипломатического представительства РФ, заявили в МИД.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в Алма-Ате началась антитеррористическая операция.

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