Москва, , 01:41 — REGNUM Россия ожидает «быстрый результат» от переговоров с Соединенными Штатами и НАТО по гарантиям безопасности. Об этом заявил замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков в интервью газете «Известия».

Флаги России и НАТО Mailtoanton

"Мы рассчитываем — об этом президент сам говорил неоднократно — на достаточно быстрый результат», — заявил он.

Дипломат добавил, что потребность в срочном начале диалога возникла в связи с изменением ситуации в мире. При этом Рябков затруднился ответить, насколько быстро может быть достигнуть прогресс в переговорном процессе. По его мнению, это можно будет оценить после первых раундов переговоров.

Как сообщало ИА REGNUM, переговоры между представителями России и США по вопросам гарантий безопасности пройдут 10 января в швейцарской Женеве. Позднее, 12 января Москва обсудит этот вопрос со странами НАТО в Брюсселе.