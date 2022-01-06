Пхеньян, , 01:25 — REGNUM Испытательные пуски гиперзвуковой ракеты провела Северная Корея 5 января. Об этом сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

КНДР Иван Шилов © ИА REGNUM

По ее данным, ракета пролетела около 700 километров и успешно поразила заданную цель. Испытания нового вооружения в КНДР признали успешным.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее японские и южнокорейские СМИ заявляли о пуске неопознанного снаряда с территории Северной Кореи в сторону Японского моря. По их данным, ракета упала в акваторию Тихого океана за пределами исключительной экономической зоны Японии. При этом японские военные заявили об отсутствии ущерба от испытательных ракетных пусков КНДР.

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