Москва, 6 января, 2022, 01:21 — ИА Регнум. Семерых активистов, задержанных у посольства Казахстана в Москве, отпустили без составления протокола сотрудники полиции. Об этом 6 января сообщил журналистам адвокат одного из задержанных Александр Саламов.

ИА REGNUM Пётр Коломец и прохожие у посольства Казахстана

Следите за развитием событий в трансляции: «Массовые беспорядки в Казахстане — трансляция»

Юрист пояснил, что всем задержанным было выдано обязательство о явке на 13 января для составления протокола об административном правонарушении по статье о нарушении установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования.

Задержанным грозит наказание в виде штрафа в размере от десяти до 20 тыс. рублей или обязательные работы на срок до 40 часов. Также одному из задержанных было сделано предупреждение по статье о небрежном хранении паспорта.

Активисты были задержаны у здания посольства Казахстана на Чистых прудах, где они проводили пикеты.