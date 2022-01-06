Петропавловск-Камчатский, , 01:20 — REGNUM Подземные толчки магнитудой 5,4 зафиксировали сейсмологи на территории Камчатского края, сообщает краевой филиал Единой геофизической службы РАН.

Землетрясение Zeml.info

Сообщается, что эпицентр землетрясения располагался в 218 километрах от села Никольское. Глубина залегания очага сейсмособытия составила 70 километров. По данным краевого управления МЧС России, подземные толчки интенсивностью до двух баллов ощутили жители Петропавловска-Камчатского. Тем не менее сведений о возможных пострадавших и повреждениях инфраструктуры не поступало.

Как сообщало ИА REGNUM, 5 января землетрясение магнитудой 5,1 произошло на территории Турции. Его очаг находился в 70 километрах от поселка Окурджалар на глубине 53,7 километра. По предварительным данным, пострадавших не было.