Додома, , 01:07 — REGNUM Не менее пяти человек, включая четверых детей, погибли в результате ударов молний в регионе Кигома на западе Танзании. Об этом сообщила пресс-служба местной полиции.

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По ее данным, инцидент произошел 5 января в деревне Кибуйе. По предварительной версии, дети играли под манговым деревом в момент удара молнии. Еще одна женщина погибла во время работы на полях. В связи с этим правоохранительные органы Танзании призывают родителей не позволять детям играть под деревьями во время ливней.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 августа 2021 года в столице Болгарии Софии молодой человек погиб в результате удара молнии. Также пострадал его приятель, которого пришлось госпитализировать. Его состояние врачи оценивали как стабильное.