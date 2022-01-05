Исламабад, 6 января, 2022, 00:27 — ИА Регнум. Трактор-тележка с пассажирами упал в канал в городе Ларкана провинции Синдх на юге Пакистана, сообщает пресс-служба местной полиции.

Иван Шилов ИА REGNUM ДТП

Сообщается, что трактор перевозил более двадцати человек. При этом водитель транспортного средства не справился с управлением и на высокой скорости допустил падение трактора в канал. В результате ДТП погибли на месте пятеро человек, еще десять получили различные травмы.

Отмечается, что среди погибших четверо — дети. По предварительной версии, все погибшие и пострадавшие были членами одной семьи, которые ездили вместе на свадебное мероприятие.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 декабря 2021 года автобус наехал на толпу отмечавших свадьбу людей в Пакистане. В результате дорожной аварии погибли восемь человек, еще несколько получили травмы.