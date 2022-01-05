Женева, Швейцария, 5 января, 2022, 23:55 — ИА Регнум. В мире за последние сутки выявили 2 294 039 новых случаев заражения коронавирусом, скончались ещё по меньшей мере 7 011 пациентов с COVID-19. Такие данные приводит 5 января Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).

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Как уточняется, за весь период с начала пандемии в мире выявили уже 293 750 692 носителя коронавирусной инфекции, подтверждено 5 454 131 случай смерти от заболевания.

Как передавало ИА REGNUM, ранее доктор медицинских наук, научный руководитель Общества специалистов профилактической медицины Сергей Токарев заявил, что при заражении штаммом коронавируса «Омикрон» в большей степени страдает иммунная система человека.