Вашингтон, 5 января 2022, 23:29 — REGNUM Госсекретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен назвал «Северный поток — 2» рычагом влияния ЕС на политику России.
По его словам, в настоящее время газопровод не задействован и «затруднительно представить, что газ потечет по нему в будущем» в случае обострения ситуации вокруг Украины.
Напомним, ранее газета Politico со ссылкой на источники в Республиканской партии США сообщила, что новые санкции против газопровода «Северный поток — 2» может в скором времени принять американский Сенат.
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