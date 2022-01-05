Ереван, 5 января, 2022, 23:14 — ИА Регнум. Премьер-министр Армении Никол Пашинян начал консультации с ОДКБ в связи с ситуацией в Казахстане. Об этом он написал в Facebook.

Euronews.com Никол Пашинян

«Принимая во внимание заявление президента Казахстана, который рассчитывает на содействие ОДКБ для разрешения сложившейся ситуации, начал немедленные консультации с главами стран — членов ОДКБ», — написал Пашинян.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент республики Касым-Жомарт Токаев заявил, что воздушно-десантное подразделение Министерства обороны Казахстана ведет бой с террористическими бандами под Алма-Атой.

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