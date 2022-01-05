Алма-Ата, Казахстан, 5 января 2022, 23:07 — REGNUM Радикально настроенные сторонники беспорядков нанесли огромный ущерб казахстанскому городу Алма-Ата, сообщила комендатура города.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент республики Касым-Жомарт Токаев заявил, что воздушно-десантное подразделение Министерства обороны Казахстана ведет бой с террористическими бандами под Алма-Атой.
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