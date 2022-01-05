Астана, 5 января, 2022, 23:01 — ИА Регнум. Вооруженную охрану ключевых объектов на Байконуре усилили. Об этом 5 января сообщил глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин на странице в соцсети Twitter.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дмитрий Рогозин

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«Оперативный штаб ЗАТО полностью контролирует обстановку в городе, — написал он. — Вооружённая охрана ключевых объектов космодрома усилена».

При этом Рогозин добавил, что день на Байконуре прошел спокойно.

Как сообщало ИА REGNUM, 2 января в Казахстане начались протесты из-за подорожания топлива.

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