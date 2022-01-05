На Байконуре усилили вооружённую охрану ключевых объектов — Рогозин
Астана, 5 января, 2022, 23:01 — ИА Регнум. Вооруженную охрану ключевых объектов на Байконуре усилили. Об этом 5 января сообщил глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин на странице в соцсети Twitter.
Дарья Антонова ИА REGNUM
Дмитрий Рогозин
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«Оперативный штаб ЗАТО полностью контролирует обстановку в городе, — написал он. — Вооружённая охрана ключевых объектов космодрома усилена».
При этом Рогозин добавил, что день на Байконуре прошел спокойно.
Как сообщало ИА REGNUM, 2 января в Казахстане начались протесты из-за подорожания топлива.
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