Лондон, 5 января, 2022, 22:59 — ИА Регнум. Футболисты лондонского «Челси» Н’Голо Канте и Тиаго Силва пропустят сегодняшний матч полуфинала Кубка Английской Лиги 2021/22 с «Тоттенхэмом» из-за коронавируса. Оба футболиста сдали положительные тесты. Об этом 5 января сообщил главный тренер лондонской команды Томас Тухель.

(сс) @cfcunofficial (Chelsea Debs) London Н’Голо Канте (в синей форме)

«Челси» и «Тоттенхэм» сыграют между собой сегодня, 5 января. Встреча пройдет в Лондоне на стадионе «Стэмфорд Бридж».

Ранее сообщалось, что параллельный матч полуфинала Кубка Лиги «Арсенал» — «Ливерпуль» перенесен на 13 января из-за вспышки коронавируса в составе «мерсисайдцев».

3 января «Челси» объявил о продлении контракта с 37-летним бразильским центральным защитником Тиаго Силвой. Новое соглашение рассчитано на полтора года до конца сезона 2022/23.