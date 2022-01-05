Санкт-Петербург, 5 января, 2022, 22:58 — ИА Регнум. В петербургском аэропорту «Пулково» почти на 16 часов задержан вылет рейса KC 138 авиакомпании Air Astana в город Нур-Султан.

Maarten Visser Air Astana

Как свидетельствуют данные онлайн-табло аэропорта, самолет Airbus A-320 по расписанию должен был вылететь из Петербурга в столицу Казахстана 5 января, в 20:25 по московскому времени. Однако этого не произошло.

Сначала рейс был перенесён 22:25 мск, но теперь вылет, по данным аэропорта, назначен уже на 12:00 мск в четверг, 6 января. Если не будет новой отсрочки, регистрация на рейс начнется в 10:35 мск.

О причинах длительной задержки официально не сообщается.