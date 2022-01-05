Москва, , 22:47 — REGNUM Более 250 тыс. тестов на выявление коронавирусной инфекции проведено за сутки в России. Об этом 5 января сообщает Telegram-канал проекта «Стопкоронавирус.рф» со ссылкой на данные Роспотребнадзора.

Тест на коронавирус

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«За последние сутки проведено 259 тысяч тестов на коронавирус, — говорится в сообщении. — Под медицинским наблюдением в целом по России по состоянию на 5 января остаются 1 109 924 человека».

Отмечается, что всего в стране проведено более 241,9 млн тестов на коронавирус.

Как передавало ИА REGNUM, 3 января федеральный оперативный штаб сообщил, что за последние сутки российские медики подтвердили 828 смертей от последствий новой коронавирусной инфекции.