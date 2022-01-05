Таллин, 5 января, 2022, 22:38 — ИА Регнум. Обвинения из уст эстонских топ-политиков России в том, что она якобы не позволяет другим государствам выбирать тот путь развития, которого они желают, выглядят двусмысленно на фоне поведения самой Эстонии. Об этом известный публицист русской Эстонии, главный редактор портала stolitsa.ee Александр Чаплыгин сообщил на своей странице в социальной сети Facebook.

ИА REGNUM Эстония

Он иронично назвал «трогательным» подобное заявление от министра обороны Калле Лаанета — «страны, войска которой только что вышли из оккупированного при их непосредственном участии Афганистана».

Публицист добавил: «Эстония не может похвастаться белизной своих одежд. Наше участие в афганской интервенции — признак неуважение к чужому суверенитету и явная попытка определить Афганистан в сферу чужих интересов. Пусть не наших, калибр не тот. Но это не помогает сохранить нашу невинность».

Чаплыгин уверен, что в международной политике правила должны распространяться на всех: «Если афганцы не хотят жить по правилам западной демократии, мы обязаны уважать этот выбор. А уже потом требовать от других, чтобы уважали наш выбор».

При этом эстонский публицист заявил, что, несмотря на красивые речи политиков, сферы влияния между влиятельными государствами никуда не делись. Поэтому Чаплыгимн убежден: «На переговорах США, НАТО и России речь пойдет именно об их разделе. Это, пусть и к сожалению, реальность сегодняшней политики».