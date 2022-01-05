Москва, , 22:37 — REGNUM Лидер КПРФ депутат Госдумы Геннадий Зюганов рекомендует президенту РФ Владимиру Путину и главе правительства РФ Михаилу Мишустину задуматься, передает корреспондент ИА REGNUM 5 января.

Геннадий Зюганов Дарья Антонова © ИА REGNUM

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«Глядя на происходящее в Казахстане, есть над чем задуматься Путину и Мишустину. В России цены тоже зашкаливают, а реальная продовольственная инфляция подбирается к 20%. К таким последствиям приводит именно олигархическая вольница», — отметил Зюганов.

Всем этим активно пользуются силы, объявившие России гибридную войну, на этот раз они пытаются подмять под себя Казахстан с богатейшими природными ресурсами и имеющий с нашей страной самую длинную в мире границу — более 7500 км, указал парламентарий.

«Важно понимать, что без тесных социально-экономических и политико-дипломатических связей со странами СНГ на наших просторах не будет покоя. Нас со всех сторон обложили НАТОвцы», — рассуждает Зюганов.

Он прогнозирует, что коллективный Запад будет делать все, чтобы дестабилизировать ситуацию по контуру российских границ.

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