Афины , 5 января, 2022, 22:30 — ИА Регнум. Административный штраф для центров в Греции, которые взимают завышенную плату за ПЦР или экспресс-тесты, превышающую предельные цены, установленные правительством, установлен в размере 5000 евро. Максимальная цена ПЦР-теста составляет 47 евро, экспресс-теста — 10 евро. Цены указаны в новом документе, подписанном министром развития и инвестиций Адонисом Георгиадисом и опубликованном в Правительственном вестнике. Решение вступает в силу в четверг, 6 января.

Иван Шилов ИА REGNUM ПЦР-тестирование на коронавирус

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В частности, решение министра устанавливает максимальную цену в 35 евро за анализ образца и используемые расходные материалы и максимальную цену в 12 евро за услугу взятия образца в помещении частной клиники или диагностического центра, итого 47 евро.

Все предприятия, предлагающие эти услуги, обязаны размещать прайс-лист в месте, где его можно легко просмотреть широкой публике, и на своих веб-сайтах.