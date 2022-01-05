Афины , , 22:25 — REGNUM Премьер-министр Греции Кирьякос Мицотакис во время телефонного разговора 5 январяпоздравил премьер-министра РумынииНиколае Чукэ с его назначением. Об этом сообщает AMNA.

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Мицотакис выразил готовность к дальнейшему расширению и углублению двусторонних отношений.

Согласно правительственным источникам, оба премьер-министра договорились укреплять двустороннее сотрудничество по европейским вопросам в целях решения общих проблем и обмена мнениями о региональных и международных событиях.

Чукэ направил Мицотакису приглашение посетить Румынию, которое было принято. Политики также имели возможность обсудить пути укрепления взаимовыгодных экономических отношений путем активизации сотрудничества.