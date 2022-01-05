Лондон, , 22:22 — REGNUM Сегодня, 5 января, в Лондоне на стадионе «Стэмфорд Бридж» «Челси» в первом матче полуфинала Кубка Английской Лиги 2021/22 сыграет с «Тоттенхэмом». Стартовый свисток прозвучит в 22:45 по московскому времени.

Ромелу Лукаку Fifa.com

Стартовые составы команд:

«Челси»: Кепа Аррисабалага, Антонио Рюдигер, Сесар Аспиликуэта, Маланг Сарр, Маркос Алонсо, Сауль Ньигес, Жоржиньо, Мейсон Маунт, Кай Хаверц, Хаким Зиеш, Ромелу Лукаку.

«Тоттенхэм»: Уго Льорис, Эмерсон, Дэвинсон Санчес, Мэтт Доэрти, Джафет Тангана, Бэн Дэвис, Пьер-Эмиль Хейбьерг, Оливер Скипп, Сон Хын Мин, Лукас Моура, Харри Кейн.

Ранее главный тренер «пенсионеров» Томас Тухель сообщал, что с Лукаку была проведена разъяснительная беседа насчет его последнего интервью, в результате которой стороны достигли компромисса.