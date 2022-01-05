Афины , 5 января, 2022, 22:19 — ИА Регнум. Представитель правительства Греции Янис Эконому назвал четыре причины, по которым правительство решило вновь открыть школы после новогодних каникул, несмотря на всплеск штамма «Омикрона». Об этом она рассказал на радио SKAI 5 января, подчеркнув, что невозможно продолжать другие виды экономической деятельности, пока закрыты школы.

(сс)Mariagiannakopoulou1994 Янис Эконому

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Эконому объяснил, что решение было принято по четырем ключевым причинам. «Прежде всего, есть характеристики этого штамма. Мы имеем дело с вариантом, который передается чрезвычайно быстро, но не вызывает тяжелых заболеваний у детей и вакцинированных лиц. Теперь мы знаем это с большой степенью уверенности», — сказал Эконому.

Вторая причина заключается в том, что на основе опыта доказано: дети более защищены в школьной среде, чем вне ее. «Если бы мы задержали детей до недели или 10 дней спустя [окончания каникул], никто не мог бы гарантировать, что на игровых площадках или в других местах, куда они пойдут, они будут носить маски и будут более защищены. Следовательно, из этого следует, что они более защищены в школьной среде, чем за ее пределами», — заявил Эконому.

Третья причина — происходящее в остальной Европе. Нет такой страны, где школы были бы закрыты. И четвертая причина, по его словам, заключается в том, что нет ничего, что могло бы заменить общение учителя и ученика.