Афины , 5 января, 2022, 22:12 — ИА Регнум. Школы в Греции откроются 10 января после рождественских и новогодних праздников, сообщила министр образования Ники Керамеус на брифинге 4 января.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Греция

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По словам Керамеус, обновленные протоколы обеспечат более строгие проверки в школах. «Ничто не может заменить очную работу наших школ. Это необходимо для эмоционального и психологического развития наших детей, поэтому важно, чтобы они действовали в своем естественном пространстве, со своими одноклассниками и учителями», — сказал министр образования.

Новые меры в области здравоохранения включают дополнительный самостоятельный тест в течение первой недели занятий (10−15 января), или три самостоятельных теста в неделю вместо двух, при этом вакцинированные учащиеся и учителя также должны пройти два самотестирования на этой неделе вместо одного из-за высокого уровня инфицирования среди полностью вакцинированных. В случае обнаружения инфекции необходимо будет протестировать весь класс, а непривитые учащиеся будут обязаны проходить тестирование каждый день недели с помощью двух экспресс-тестов и трех тестов самопроверки, последние предоставляются бесплатно аптеками. То же самое относится и к непривитым учителям.

Керамеус сказала, что 10 января ожидается высокий уровень инфекций. Она добавила, что школы обеспечивают безопасную среду и что «дети в большей безопасности в школе, чем вне ее».