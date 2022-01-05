Лондон, 5 января, 2022, 22:12 — ИА Регнум. Матч полуфинала Кубка Английской Лиги сезона 2021/22 «Арсенал» — «Ливерпуль» перенесен на неделю из-за вспышки коронавируса в составе «мерсисайдцев». Первая игра пройдет 13 января, вторая — 20 января.

Liverpoolfc.com Игроки «Ливерпуля»

«Полностью изучив все обстоятельства, Лига приняла запрос «Ливерпуля» после того, как определила, что отсрочка была единственным вариантом», — сообщает издание The Guardian со ссылкой на Английскую футбольную лигу.

В параллельном матче полуфиналов Кубка Лиги между собой сыграют лондонские «Челси» и «Тоттенхэм».

В последний раз «Ливерпуль» и «Арсенал» играли между собой 20 ноября 2021 года. Та игра завершилась крупной победой «мерсисайдцев» со счетом 4:0. Забитыми мячами отметились Садио Мане, Диогу Жота, Мохаммед Сала и Такуми Минамино.